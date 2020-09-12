الامارات | الوداد البيضاوي المغربي يفسخ عقد مدربه غاريدو

شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد البيضاوي المغربي يفسخ عقد مدربه غاريدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم، أول من أمس، فسخ عقد مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو بالتراضي على خلفية تردي نتائج الفريق، بعد أقل من سبعة أشهر على تعيينه خلفاً للفرنسي سيباستيان دوسابر.

ونشر النادي المغربي عبر صفحته على موقع «فيس بوك» بياناً جاء فيه: «تم فسخ العقد الذي كان يربط نادي الوداد بالمدرب خوان كارلوس غاريدو، بعد أن تم التوصل مع هذا الاخير إلى حل بشأن جميع مستحقاته المالية. ويشكر نادي الوداد الرياضي غاريدو على كل ما قدمه للفريق خلال مدة انتدابه». وأضاف «كما تم أيضاً فسخ العقد الخاص بالمعد البدني بالتراضي». ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع عقده المدرب الاسباني مع رئيس النادي سعيد الناصيري على خلفية النتائج الهزيلة التي يحققها الفريق وعقب التعادل أمام الجيش الملكي 1-1 في المباراة المؤجلة من المرحلة 22 من الدوري المغربي.

ويحتل الوداد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 22 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن الرجاء المتصدر، علماً بانه يملك مباراة مؤجلة. كما يتعين عليه مواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أكتوبر المقبل.

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