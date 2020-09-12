- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قناع
ضمت بعثة شباب الأهلي التي ستخوض منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، اللاعب يوسف جابر، على الرغم من إجرائه عملية جراحية في الأنف، بعد إصابته بكسر في مباراة ودية أمام العين، إذ يراهن الجهاز الفني على إمكانية موافقة الطبيب على مشاركته مستخدماً القناع الواقي.
عقد
تدرس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي طلباً من وكيل اللاعب الأجنبي، لتمديد عقده موسماً آخر أو اثنين مقابل مرونة في الشرط الجزائي الخاص بعقد اللاعب حتى يشعر الأخير بالاستقرار وتقديم كل ما عنده للفريق.
استغناء
توقّع لاعب في أحد أندية الدرجة الأولى قرب موعد الاستغناء عن خدماته، لعدم إشراكه في أي من المباريات الودية التي خاضها الفريق أخيراً، إضافة إلى عدم تلقيه توجيهات فنية من قبل مدرب الفريق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رمسة ملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.