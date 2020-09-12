يايا توريه يعرض خدماته على الأندية الإيطالية: أريد إنهاء مسيرتي في الكالتشيو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الإيفواري يايا توريه، لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، خوض تجربة احتراف جديدة خلال الفترة المقبلة والانضمام لإحدى الفريق الإيطالية. وقال «توريه» في تصريحات نشرها موقع «ديلي ميل» البريطاني، أريد اللعب في الكالتشيو وانهاء مسيرتي الكروية الحافلة بالانضمام لإحدى الفرق الإيطالية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. جدير بالذكر، أن يايا توريه لايرتبط حاليا بأي نادي بعد انتهاء عقده مع نادي تشينجداو هوانجاي الصيني في يناير الماضي، كما عرض نفسه مؤخرًا على سبيزيا، الصاعد حديثا للدوري الإيطالي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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