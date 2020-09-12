شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يطلب تقريرًا مفصلًا عن أزمة صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تقريرًا مفصلًا حول أزمة لاعب وسط الفريق صالح جمعة، بعد حادث تصادم سيارته بسيارتين في منطقة الزمالك، وإلقاء القبض عليه.

وكانت النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في واقعة تصادم لاعب النادي الأهلي، صالح جمعة، بسيارتي ملاكى في منطقة الزمالك، وعاينت النيابة السيارات الثلاث، واستمعت لأقوال اللاعب في حضور محاميه، الذي أقر بارتكابه الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يده.

وقال إنه لم يقصد ولم يتعمد ارتكاب الواقعة، وتعهد أمام مالكي السيارتين بالتكفل بكل المصاريف المالية لإصلاح سيارتيهما.

وكان اللاعب قد ذكر أمام الجهات الأمنية أنه أثناء سيره بسيارته في منطقة الزمالك اختلت عجلة القيادة في يده، ما تسبب في اصطدام سيارته بسيارتين أخريين، نتج عنه تهشم سيارة اللاعب من الجهة اليمنى وحدوث تلفيات كبيرة بالسيارتين الأخريين.

وتبين من الفحص الذي أجراه رجال المرور للسيارات التي وقع بها الحادث، حدوث تلفيات كبيرة في السيارة رقم «ل س ع ٣٥٦» ماركة مازدا عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، والسيارة رقم «أ س ي ١٢٣» ماركة دايو لانوس بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، وتلفيات كبيرة في السيارة رقم ف ع ا ٦٨١ ماركة بي إم دبليو قيادة صالح جمعة ٢٧ سنة لاعب كرة بنادي الأهلي.