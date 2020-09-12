شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: فايلر قام بعدد من التغييرات بعد الاطمئنان للفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طه إسماعيل نجم الأهلي السابق أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء منح عدد من اللاعبين الفرصة للمشاركة في الفوز على الإسماعيلي عندما اطمأن لنتيجة المواجهة.

وقال طه إسماعيل في الأستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فايلر دفع بمحمود كهربا ومروان محسن ومحمود وحيد عندما اطمأن لنتيجة المباراة على عكس الثنائي وليد سليمان وأحمد الشيخ اللذين منحا الأهلي الأفضلية على حساب الإسماعيلي.

وشدد طه إسماعيل أن الأهلي امتلك أفضلية مطلقة في الشوط الثاني بفضل التغييرات الناجحة للمدرب بالإضافة الى تراجع العامل البدني للاعبي الدراويش.

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وحقق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدوري رسمياً، ونجحت "صواريخ" الأهلي في ضرب الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم ( 11 سبتمبر) ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز العاشر.