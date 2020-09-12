شكرا لقرائتكم حارس الأهلي السابق: فايلر سيرحل لتدريب بيراميدز في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد فوزي، حارس النادي الأهلي سابقًا، حقيقة دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي".

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز فاوضوا فايلر لتولي منصب المدير الفني وهو وافق وسيرحل عن الأهلي في الموسم الجديد".

وأوضح: "فايلر لن يرحل عن الأهلي في الوقت الجاري ولكن سيرحل بعد نهاية الموسم وخاصة بعد نهاية مباريات البطولة الإفريقية".

وتابع: "فايلر بات لديه اسم كبير بعد الإنجازات التي حققها مع النادي الأهلي ولكن لا يمتلك عرضًا في أوروبا".

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وانتقد حارس النادي الأهلي سابقًا، السويسري رينيه فايلر، وذلك بسبب التشكيل الخاطئ، قائلا: "فايلر بيبتدي كل مباراة بتشكيل خاطئ".

وأوضح: "فايلر يعتمد على الأنجولي جيرالدو دا كوستا، ولعبه أساسي حرام وعلامة استفهام كبيرة".

وأتم: "جيرالدو لا يصلح للعب في صفوف النادي الأهلي، والطريقة الوحيدة الذي يجب أن يدخل في التشكيل هو اللاعب بمهاجمين وهم مروان محسن وبادجي".