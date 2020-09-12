شكرا لقرائتكم سفير مصر في المغرب يكشف سر إقالة جاريدو وطلب الوداد والرجاء التأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن حقيقة التواصل مع ناديي الأهلي والزمالك من أجل موافقتهم على تأجيل لقائي الوداد والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال أشرف إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: " الرجاء والوداد طلبوا تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وهو من حقهم وهو أمر عادل لهما في ظل الظروف الصحية".
وتابع: "تأجيل اللقاء أراه أنه أمرًا عادلا تماما، ويجب تقبل الأمر خاصة أنه قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف".
وأكمل سفير مصر في المغرب، عن قيام نادي الوداد المغربي بفسخ عقدها مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنادي المغربي، وذلك قبل مباراته النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال أشرف إبراهيم: " علمت بالفعل أن الوداد فسخ عقد مدربه جاريدو من الصحافة وأتابع نتائج الوداد باستمرار".
وتابع: " نتائج الوداد المتراجعة محليا سبب الاطاحة بجاريدو في ذلك الوقت وهو كان يقدم نتائج جيدة"
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