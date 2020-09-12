شكرا لقرائتكم أحمد الكأس: تأجيل مباراة الرجاء يصب في مصلحة الزمالك ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال احمد الكأس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تأجيل ‏مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية، أمر يصب ‏في مصلحة قطبي الكرة المصرية مضيفا:" أعتقد أن تأجيل مباراة الرجاء المغربي يصب ‏في مصلحة الزمالك".

وأضاف الكاس في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" الزمالك يحتاج لوقت من أجل شفاء بعض المصابين وتجهيز ‏اللاعبين بدنياً والمزيد من الوقت للراحة من ضغوط المباريات في ‏الدوري".‏

أبدى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، سعادته بتتويج ‏الاتحاد السكندري بلقب دوري كرة السلة، مقدماً التهنئة لمحمد مصيلحي، ‏رئيس مجلس إدارة النادي وجماهير النادي الأخضر قائلا:" نفتخر في اسكندرية بسلة الاتحاد، فهم ملوك ‏اللعبة وسعداء بتتويجهم بلقبي الدوري والكأس".‏

Advertisements

أكد الكاسأن يوسف أوباما، ‏صانع ألعاب الفريق الأبيض في حاجة لتطوير أدائه متابعا :" ليس عيباً أن يعمل أوباما جاهداً للتطوير من مستواه ‏الفني والبدني وأوباما لاعب مميز ولكن عليه العمل على سرعة رتم ‏أدائه والتركيز في اللمسة الأخير وعمل المساندة في الثلث الأخير من ‏الملعب" مشيداً بمصطفى محمد، مؤكداً أنه أفضل مهاجم في مصر ‏حالياً. ‏

أشار الكأس إلى أن حكام الدوري الممتاز ‏يستنزفون وقتاً طويلاً من أجل مراجعة بعض اللقطات في تقنية الفار موضحا:"تقنية الفار غير واضحة الملامح في الدوري الممتاز ‏حتى الاّن، ولكن بالتأكيد دخولها أمر في غاية الأهمية ومع كامل الأسف دائماً نأخد وقتاً طويلاً من أجل تطبيق بعض ‏المستجدات بشكل جيد".‏