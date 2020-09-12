شكرا لقرائتكم أحمد الكأس: تأجيل مباراة الرجاء يصب في مصلحة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال احمد الكأس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تأجيل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية، أمر يصب في مصلحة قطبي الكرة المصرية مضيفا:" أعتقد أن تأجيل مباراة الرجاء المغربي يصب في مصلحة الزمالك".
وأضاف الكاس في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الزمالك يحتاج لوقت من أجل شفاء بعض المصابين وتجهيز اللاعبين بدنياً والمزيد من الوقت للراحة من ضغوط المباريات في الدوري".
أبدى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، سعادته بتتويج الاتحاد السكندري بلقب دوري كرة السلة، مقدماً التهنئة لمحمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة النادي وجماهير النادي الأخضر قائلا:" نفتخر في اسكندرية بسلة الاتحاد، فهم ملوك اللعبة وسعداء بتتويجهم بلقبي الدوري والكأس".
أكد الكاسأن يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأبيض في حاجة لتطوير أدائه متابعا :" ليس عيباً أن يعمل أوباما جاهداً للتطوير من مستواه الفني والبدني وأوباما لاعب مميز ولكن عليه العمل على سرعة رتم أدائه والتركيز في اللمسة الأخير وعمل المساندة في الثلث الأخير من الملعب" مشيداً بمصطفى محمد، مؤكداً أنه أفضل مهاجم في مصر حالياً.
أشار الكأس إلى أن حكام الدوري الممتاز يستنزفون وقتاً طويلاً من أجل مراجعة بعض اللقطات في تقنية الفار موضحا:"تقنية الفار غير واضحة الملامح في الدوري الممتاز حتى الاّن، ولكن بالتأكيد دخولها أمر في غاية الأهمية ومع كامل الأسف دائماً نأخد وقتاً طويلاً من أجل تطبيق بعض المستجدات بشكل جيد".
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