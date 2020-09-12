شكرا لقرائتكم براونشفيغ يقصي هرتا برلين من كأس ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ودع فريق هرتا برلين منافسات بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم عقب خسارته المفاجئة أمام فريق آينتراخت براونشفيغ 4 - 5 اليوم الجمعة في الدور الأول من البطولة.

وتقمص مارتن كوبيلانيسكي دور البطولة لفريق آينتراخت براونشفيغ بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثانية و44 و66 وماكسيميلان ميتليشتيت، لاعب هيرتا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 وسليمان عبد الله في الدقيقة 73. فيما سجل أهداف هيرتا برليندودي لوكيباكيو (هدفين) في الدقيقتين 23 و83 وماتيوس كونها في الدقيقة 29 وبيتر بيكاريك في الدقيقة 65.

وتأهل للدور الثاني فريق ماينز بعدما قلب تأخره أمام هافيلسي إلى فوز 5 - 1.

وتقدم هافيلسي بهدف سجله نواه بلومي في الدقيقة 17، قبل أن يسجل ماينز خمسة أهداف عن طريق جون فيليب ماتيتا، ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 57 و79 والأخيرة من اللقاء، وآدم شالاي في الدقيقة 77 وروبين كايسون في الدقيقة 86.