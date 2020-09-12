شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأهلى فى تحقيق فوزاً عريضاً على الإسماعيلى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدورى الممتاز ، وسجل ثلاثية الأهلى ، على معلول وأليو بادجى وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدورى رسمياً ، ونجحت "صواريخ" الأهلى فى ضرب الإسماعيلى فى المباراة التى أقيمت اليوم ( 11 سبتمبر) ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلى عند 30 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشنأوى ، محمد هاني،أيمن أشرف، رامى ربيعة وعلى معلول ، حمدى فتحي، اليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جيرالدو ، أجأى واليو بادجى ، وشارك أيمن أشرف فى اللحظات الأخيرة قبل إنطلاق المباراة بدلاً من ياسر إبراهيم الذى تعرض للأصابة ، ويجلس على دكة بدلاء الأهلى محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن أشرف، على لطفي، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحى وعربى بدر. فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي :" محمد مجدى- محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم- عماد حمدى – عمر الوحش -محمد مخلوف – محمد الشامي– عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".

الشوط الأول

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بدأ الأهلى المباراة بشكل حماسى ونجح على معلول فى تسجيل هدف مُبكر للأحمر فى الدقيقة الخامسة ، وبعد الهدف نشط فريق الإسماعيلى بعد هدف معلول وحأول زياردة شباك محمد اشلنأوى عن طريق محمد الشامى الذى أنطلق بأكثر من كرة ،و تواصلت الإثارة فى الملعب من جانب ألفريقين وأحتسب محمود عاشور حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية للأهلى بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبى الإسماعيلى خلال كرة مشتركة مع قفشة داخل منطقة جزاء الأسماعيلى لكن عاشور تراجع عن إحتساب ضربة الجزاء بعد اللجوء لتقنية "ألفار".

عاد الإسماعيلى للخطوة وأهدرشيلونجو فرصة تسجيل هدف التعادل للدرأويش فى الدقيقة 27 بعدما تلقى تمريرة جيدة ورأوغ محمد هانى لكنه سددها بجوار القائم ، قبل أن يهدأ اللعب عدة دقائق وسط الملعب وأنعدمت الخطورة قبل أن تتجدد الإثارة مرة أخرى بإحتساب محمود عاشور ضربة جزاء للأسماعيلى بدعوى لمس الكرة "يد " رامى ربيعة ولجأ عاشور لتقنية "ألفار" وأعلن أن الكرة ركلة جزاء تصدى لها عمر الوحش لكن الأخير سدد الكرة فوق العارضة بمسافة بعيدة ليُهدر فرصة التعادل فى الدقيقة 45.

حأول الإسماعيلى التعادل فى الدقائق الأخيرة كما حأول الاهلى تسجيل هدف ثانى لكن دون جدوى لينتهى الشوط بتقدم الاهلى بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية أيضاً من جانب ألفريقين وأن كان الإسماعيلى مازال يقدم كرة سريعة بعكس الحال مع الأهلى الذى يلعب بشكل هادئ ويحتفظ بالكرة كثيراً ، وشارك أحمد مدبولى بدلاً من عمر الوحش وهمام طارق بدلاً من محمد مخلوف ، ودفع فايلر المدير ألفنى للأهلى بوليد سليمان بدلاً من أجأى كما شارك أحمد الشيخ بدلاً من قفشة فى الدقيقة 64.

وفى الدقيقة الأولى له فى الملعب صنع وليد سليمان هدفاً سجله بادجى فى الدقيقة 65 بعدما رأوغ دفاع الدرأويش بشكل رائع وسجل بيسراه فى شباك حارس الدرأويش مُعلناً تسجيل الهدف الثاني.

وإحتفل بادجى مع لاعبى الأهلى على طريقة مؤمن زكريا ، وأشهر محمود عاشور بطاقة صفراء لمحمد الشامى فى الدقيقة 71 بسبب عرقلة محمد هاني.

وفى الدقيقة 72 سجل أحمد الشيخ هدفاً ثالثاً للأهلى بعدما سقطت الكرة من "يد" محمد مجدى حارس الإسماعيلى إثر كرة رائعة سددها وليد سليمان لتجد الشيخ يودعها ببراعة فى شباك الإسماعيلي.

وشارك محمود وحيد بدلاً من على معلول ومروان محسن بدلاً من بادجى وكهربا بدلاً من جيرالدو فى الدقيقة 77 ، وحأول الإسماعيلى العودة للمباراة بهجمات مُتباعدة كما ضغط الأهلى عن طريق كهربا وسليمان لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة.