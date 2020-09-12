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سفير مصر في المغرب يوضح سبب الإطاحة بجاريدو من الوداد قبل مواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن حقيقة التواصل مع ناديي الأهلي والزمالك من أجل موافقتهم على تأجيل لقائي الوداد والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال أشرف إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: " الرجاء والوداد طلبا تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وهو من حقهم وهو أمر عادل لهما في ظل الظروف الصحية".

وتابع سفير مصر في المغرب  : "تأجيل اللقاء أراه أنه أمرًا عادلا تماما، ويجب تقبل الأمر خاصة أنه قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف".

وتحدث  أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن قيام نادي الوداد المغربي بفسخ عقدها مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنادي المغربي، وذلك قبل مباراته النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، معلقاً : " علمت بالفعل أن الوداد فسخ عقد مدربه جاريدو من الصحافة وأتابع نتائج الوداد باستمرار، "، متابعاً نتائج الوداد المتراجعة محليا سبب الاطاحة بجاريدو في ذلك الوقت.

 

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