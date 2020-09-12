شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 11 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 11 / 9 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها خوض الفريق لتدريباته استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، فى الجولة الـ27 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، إلى جانب إعلان رفض رحيل محمد عواد حارس الفريق إلى الباطن السعودى كما وعده الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالحصول على فرصة خلال الفترة المقبلة.

مران الزمالك.. انتظام علاء وزيزو.. وتأهيل عبد الله جمعة وكاسونجو

عاد أحمد "زيزو" جناح الزمالك، للمشاركة في تدريبات الزمالك اليوم وذلك بعد التأكد من تعافيه من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها والتي أبعدته عن مباريات الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وشارك زيزو في التدريبات اليوم التي أقيمت على ملعب النادي بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي كما شارك محمود علاء مدافع الزمالك فى تدريبات اليوم بصورة طبيعية بعدما خرج من قائمة مباراة الفريق أمس أمام سموحة في الدوري الممتاز بسبب الإجهاد وانتظم علاء في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وأصبح جاهزا للتواجد مع الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

فيما وضع الجهاز الطبي للزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا للثنائي عبد الله جمعة والكونغولي كاسونجو كابونجو لاعبي الفريق وذلك بعد تعرضهما لإصابات عضلية خلال مباراة الفريق أمس أمام سموحة بينما خاض بقية اللاعبين الذين شاركوا في المباراة أمس تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات البدنية بناء على رغبة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

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