أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 11 / 9 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 11 / 9 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها خوض الفريق لتدريباته استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، فى الجولة الـ27 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، إلى جانب إعلان رفض رحيل محمد عواد حارس الفريق إلى الباطن السعودى كما وعده الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالحصول على فرصة خلال الفترة المقبلة.
مران الزمالك.. انتظام علاء وزيزو.. وتأهيل عبد الله جمعة وكاسونجو
عاد أحمد "زيزو" جناح الزمالك، للمشاركة في تدريبات الزمالك اليوم وذلك بعد التأكد من تعافيه من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها والتي أبعدته عن مباريات الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وشارك زيزو في التدريبات اليوم التي أقيمت على ملعب النادي بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي كما شارك محمود علاء مدافع الزمالك فى تدريبات اليوم بصورة طبيعية بعدما خرج من قائمة مباراة الفريق أمس أمام سموحة في الدوري الممتاز بسبب الإجهاد وانتظم علاء في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وأصبح جاهزا للتواجد مع الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقبلة.
فيما وضع الجهاز الطبي للزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا للثنائي عبد الله جمعة والكونغولي كاسونجو كابونجو لاعبي الفريق وذلك بعد تعرضهما لإصابات عضلية خلال مباراة الفريق أمس أمام سموحة بينما خاض بقية اللاعبين الذين شاركوا في المباراة أمس تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات البدنية بناء على رغبة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
غياب ساسى وشيكابالا عن الزمالك وتأهيل بن شرقى وحازم إمام فى المران
حصل التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم وذلك بسبب الكدمة التي تعرض لها في الظهر خلال مباراة طلائع الجيش قبل الماضية في الدوري الممتاز كما واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، الغياب عن التدريبات بسبب معاناته من جزع في الرباط الداخلي للركبة التي تعرض لها في نهاية لقاء بيراميدز، فى الجولة الـ24 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وسيغيب على إثرها لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بشكل مبدئى.
فيما واصل أشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبا الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما بسبب الإصابة التي يعانيها كل منهما، وخضع بن شرقي وحازم لتدريبات خاصة في الجيمانيزيوم اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للعودة للتدريبات والمشاركة في المباريات مرة أخرى.
كارتيرون يعد عواد بالفرصة بعد رفض رحيله إلى الباطن السعودى
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع محمد عواد حارس الفريق، على هامش التدريبات اليوم، الجمعة، لمطالبته بالتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة وتمسكه ببقائه لحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة وطلب كارتيرون من عواد أهمية التركيز داخل الملعب وان حصوله على الفرصة سيحدث كما يحدث مع بقية زملائه بالفريق.
وأعلن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، رفض القلعة البيضاء إعارته إلى فريق الباطن السعودى، وكتب عواد عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "تم رفض الإعارة.. وأنا أؤكد أننى تحت أمر نادى الزمالك وأتفهم قرار المستشار مرتضي منصور بعدم رحيلي عن النادي على سبيل الإعارة لأنهم يرون دائما الأصلح والأفضل لي".
محمود علاء يعود لقيادة دفاع الزمالك أمام الإنتاج الحربى
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على عودة محمود علاء مدافع الفريق، لقيادة خط الدفاع في مواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام فى الثامنة مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعدما تغيب اللاعب عن المباراة الأخيرة أمام سموحة للراحة بعد مشاركاته المتتالية مع الفريق لذا فضل كارتيرون إراحته من لقاء سموحة.
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