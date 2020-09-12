شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 11 / 9 / 2020 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية، وعلى رأسها فوز الأهلى على الإسماعيلى بثلاثية نظيفة بالدورى، وتعهد اتحاد الكرة لرئيس الكاف بانهاء الدورى قبل 20 أكتوبر المقبل لانهاء أزمة مشاركات الأندية فى بطولات افريقيا، بجانب أزمة صالح جمعة لاعب الأهلى بعد تحطيم سيارات فى حى الزمالك واحالته للنيابة.

"صواريخ" الاهلي تُدمّر الإسماعيلي في موقعة 11 سبتمبر حقق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز . سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدوري رسمياً ، ونجحت "صواريخ" الأهلي في ضرب الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم ( 11 سبتمبر) ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز العاشر.

الأهلي يطمئن على صالح جمعة بعد حادث الزمالك يُتابع مسئولو النادي الأهلي أزمة صالح جمعة لاعب الفريق الذى ارتكب حادث تصادم اليوم بعدما اصطدم بسيارتين خلال سيره بحى الزمالك، وأجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق اتصالاً هاتفياً بصالح جمعة للاستفسار عن ما حدث وتطورات الحادث الذى وقع صباح اليوم على بُعد مسافة قصيرة من مقر النادى الأهلي بالجزيرة.

كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الجلسة التي عقدتها اللجنة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بأحد الفنادق قبل اجتماع المكتب التنفيذى للكاف لحسم تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال افريقيا ، شهدت تأكيد اللجنة الخماسية لرئيس الكاف على انهاء الدورى فى حالة التأجيل قبل 20 أكتوبر المقبل.

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كشف مصدر باللجنة الخماسية، تفاصيل الجلسة التي عقدتها اللجنة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بأحد الفنادق قبل اجتماع المكتب التنفيذى للكاف لحسم مصير موعد نصف نهائى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية ، والتي غاب عنها هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف والفيفا.

خضع لاعبو الزمالك إلى التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "رابيد تيست" قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم، الجمعة، وفقا للبروتوكول الطبي قبل أي مباراة للفرق في مسابقة الدوري الممتاز، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة الإنتاج الحربى.

وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على انضمام حسين الشحات نجم هجوم الفريق لمعسكر الفريق في برج العرب بعد مواجهة الإسماعيلي المقرر اقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام، ويستمر الأهلي في الإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع محمد عواد حارس الفريق، على هامش التدريبات اليوم، الجمعة، لمطالبته بالتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة وتمسكه ببقائه لحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة وطلب كارتيرون من عواد أهمية التركيز داخل الملعب وان حصوله على الفرصة سيحدث كما يحدث مع بقية زملائه بالفريق.