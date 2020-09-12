شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى يحرز الهدف الثانى للأهلى ويحتفل بطريقة مؤمن زكريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز اليو بادجي الهدف الثانى للأهلي في مرمى الإسماعيلي بالدقيقة 64 خلال المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب برج العرب والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام لتصبح النتيجة 2/0 لصالح الفريق الأحمر.

واحتفل بادجي بالهدف على طريقة زميله مؤمن زكريا لاعب الفريق، لمؤازرته فى الرحلة العلاجية التي يخوضها اللاعب خلال الفترة المقبلة .

وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه الذي يواجه الإسماعيلى، وجاء التشكيل كالتالي :حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع : محمد هاني،ياسر ابراهيم، رامي ربيعة وعلي معلول، خط الوسط : حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جيرالدو ، أجاي، خط الهجوم : اليو بادجي

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن أشرف، علي لطفي، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي وعربي بدر

فيما أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي والذي جاء وجاء التشكيل كالتالي :" محمد مجدى - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش -محمد مخلوف – محمد الشامي– عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".

يدخل الاهلي موقعة الليلة متربعا على قمة الدوري برصيد ٦٨ نقطة ولم يخسر سوي مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وحقق أربعة انتصارات متتالية أمام الجونة والمصري ودجلة وحرس الحدود بعدما سبق وخسر من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف وتعد مباراة اليوم بمثابة معركة كروية بين قوة الاهلي المهيمن على القمة وبين الإسماعيلي الباحث عن انتفاضة يستعيد بها التألق بعد تراجع النتائج مؤخرا.

استعاد أكثر من لاعب بالأهلي مستواه في مبارة الحدود الأخيرة وأبرزها اجاي وقفشة ومعلول ومعهم باقي كتيبة الفريق منهم مروان محسن وبادجي وديانج وحمدي فتحي ومن خلفهم الثلاثيي الدفاعي أيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة والحارس المتألق في الفترة الأخيرة محمد الشناوي كما أصبح كهربا جاهز للمشاركة بعد انتهاء إيقافه لو استعان به فايلر.

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في المقابل ، يدخل فريق الاسماعيلى مباراة الليلة بحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج المحلية هذا الموسم بتحقيق فوز على الأهلى حامل اللقب ومتصدر البطولة يعيد الهدوء لقلعة الدراويش، وآخر لقاء جمع بين الاسماعيلى والاهلى في الدوري انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله وليد سليمان ، ويسعى الفريق الأصفر لتحسين نتائجه وإرضاء جماهيره في الجولات المتبقية من البطولة ، لاسيما أن الفوز الليلة سيكون تحت أنظار البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى الجديد للإسماعيلى الذى سوف يشاهد المباراة من المدرجات على أن يبدأ مهام عمله بداية من مواجهة المقاولون العرب بالجولة المقبلة للمسابقة كما قد يساهم في موافقة مجلس الاسماعيلى على التراجع عن قرار تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى.

وكان الفريق الأصفر قد انتفض عقب هزيمته من مصر المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة 24 ليحقق فوزاً عريضاً برباعية على نادى مصر على ملعبه بستاد الإسماعيلية بالجولة الأخيرة للمسابقة في أول ظهور لأحمد العجوز ومحمد حمص في الجهاز الفني للدراويش عقب رحيل أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة ومن قبلهم الفرنسي ديديه جوميز بسبب سوء النتائج.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.















