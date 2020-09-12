شكرا لقرائتكم خبر عن متعب عن وليد سليمان: "اللاعب مش سن فى البطاقة.. وبادجى أصبح مرعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر سابقاً بالأداء الفني والبدني للنجم وليد سليمان لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه خلال مباراة الإسماعيلي اليوم ، مضيفًا أن معدل الجري الذي قام به وليد سليمان والجاهزية التي ظهر عليها تجعله واحداً من أفضل نجوم الفريق في المباراة.

وقال عماد متعب في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورتس": "اللاعب عندما ينزل الى أرضية الملعب لا يسأل بطاقتك الشخصية ولكن العطاء هو الفارق الوحيد الذي يؤكد أنه مفيد لفريقه من عدمه وهو ما أكده وليد سليمان فور مشاركته بالمباراة بديلاً".

تابع هداف الأهلى السابق أن ناديه استحق الفوز بعد الأداء الراقي خاصة في الشوط الثاني الذي قدم فيه كل فنون الكرة لتحقيق الانتصار على حساب الإسماعيلي.

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كما أشاد القناص بالسنغالى أليو بادجى مهاجم المارد الأحمر، مؤكدًا إن أدائه يتطور فى كل مباراة عن التى قبلها، وأصبح مصدر ثقة للجهاز الفنى وزملائه والجماهير، فضلاً عن كونه أصبح مرعبًا للمنافسين.

حقق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدوري رسمياً ، ونجحت "صواريخ" الأهلي في ضرب الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم ( 11 سبتمبر) ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز العاشر.