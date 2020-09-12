شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان:طريقة لعب الإسماعيلى أراحت الأهلى وسهلت الفوز بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف سامي قمصان مدرب مساعد النادى الأهلى، أن طريقة لعب الإسماعيلي ساعدت لاعبى الأهلي في الفوز وتحقيق نتيجة عريضة.. وقال قمصان في تصريحات لقناة الأهلى، أن الإسماعيلي لعب مباراة مفتوحة وهو ما كان يحتاجه الأهلي لتحقيق الفوز مضيفا أن الفريق استعاد عدد من العناصر المميزة على راسهم كهرب ومحمود وحيد.. وتابع مدرب الأهلي أن الفوز خطوة جديدة في طريق التتويج، موضحا أن الجهاز يركز في كل مباراة على حدة.

وعن منع اللاعبين في التصريحات الإعلامية قال قمصان أن اللاعبين لديهم الوعي الكافي لادراك أهمية هذا القرار في الظرف الراهن.

وحقق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز .

سجل ثلاثية الأهلي، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدوري رسمياً ، ونجحت "صواريخ" الأهلي في ضرب الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم ( 11 سبتمبر) ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز العاشر.

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بعد لقاء اليوم، التقى الفريقان في بطولة الدوري الممتاز في 117 مباراة ويتفوق الأهلي في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 61 مباراة وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلي الفوز في 22 مباراة.

نجح نجوم الأهلي في تسجيل 172 هدفًا في شباك الإسماعيلي، بينما سجل الدراويش 94 هدفاً في الشباك الحمراء.

الأهلي نجح في الخروج بشباكه نظيفة أمام الإسماعيلي في 57 مباراة، بينما لم ينجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك الإسماعيلي في 24 مباراة.

عدد مسجلي أهداف الأهلي في الإسماعيلي 89 لاعبا بينما عدد مسجلي أهداف الدراويش في المارد الأحمر 57 لاعب.

أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر، في 1957- 1958، وهي المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف في تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا في تاريخ الدوري على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر في مناسبتين، في الإسماعيلية الأولى في موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها في موسم 2004-2005.