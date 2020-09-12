شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيونى حكما لمباراة إنبى ودجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، مباراة انبى ووادى دجلة فى السادسة مساء غد السبت فى الأسبوع الـ26 بالدورى للحكم محمود بسيونى، ويعاونه مصطفى حسين ومحمد سعيد، وطارق ابراهيم حكما رابعا، وأمين عمر حكم فيديو وحسنى سلطان حكم مساعد فيديو.
من ناحية أخرى، أصبح تعاقد فريق الكرة الأول بالأهلي مع مدافع انبى أسامة جلال أمرا ضروريا وملحا خاصة بعد اجراء محمود متولي جراحة الرباط الصليبي وخروج اللاعب من الحسابات ليس في الموسم الجاري فقط ،ولكن في الموسم القادم ايضا.
ورغم استقرار إدارة الأهلي على إعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الشاب المعار لسموحة بعد انتهاء الموسم، إلا أن لجنة التخطيط والجهاز الفني يرون أن الأمر لن يكون كافيا في ظل لعنه الإصابات التي تضرب خط الدفاع باستمرار ليتم اتخاذ قرارا بالتعاقد مع مدافع.
في الوقت الذي أكدت إدارة انبي للأهلي أن بيراميدز دخل في خط المفاوضات لضم أسامة جلال، مؤكدين أن بيع المدافع الشاب سيكون لأعلى سعر بغض النظر عن هوية النادي.
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