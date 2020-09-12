شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة ‏‏«رجال» وجهازه الفني، بعد الاحتفاظ ببطولة الدوري هذا الموسم، عقب الفوز على طلائع الجيش ‏مساء اليوم بنتيجة 3-1 ،‏ وأشاد الخطيب بالروح العالية للاعبي الفريق والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني والإداري، ‏والإصرار على المكسب والتتويج بالدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروضًا طيبة، وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة فيما تبقى من مباريات هذا الموسم على كافة الأصعدة، وتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ‏ومكانته.

من جانبه ، أبدى محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق سعادته الكبيرة بفوز الفريق بلقب بطولة الدوري للمرة الـ32 في تاريخه، لافتًا إلى أن اللقب له مكانة خاصة، نظرًا إلى الظروف التي عاشها الجميع، مؤكدًا أن شخصية الأهلي حسمت اللقب، وأوضح مصيلحي أن الموسم الحالي كان استثنائيًّا بكل المقاييس، بعد أن توقفت المنافسات لفترة طويلة بسبب تفشي وباء كورونا، وأن الفريق بذل جهدًا كبيرًا لتجاوز هذه الظروف، خصوصًا أن فترة الإعداد عقب استئناف النشاط لم تكن كافية، وهو ما استوجب ضغط التدريبات بشكل كبير.

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وأشاد المدير الفني للفريق بالروح القتالية للاعبيه، وبالجهد المضاعف من جانب الجميع على مدى الفترة الماضية، فضلًا عن مساندة مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، فيما وجه الشكر إلى المسئولين على قرار استكمال منافسات الموسم الجاري، رغم مطالبة البعض بإلغاء الموسم، وأكد أن الفريق سيحصل على راحة لمدة 24 ساعة قبل أن يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في ختام منافسات بطولة الدوري.

واضاف أن المواجهة الختامية في الدوري ستكون أفضل استعداد لمواجهة الزمالك في قبل نهائي بطولة كأس مصر ،وشدد مصيلحي على أن الفريق نجح في إضافة بطولة الدوري إلى لقب البطولة العربية، فيما يملك طموحات كبيرة للفوز ببطولة كأس مصر، وكذلك بطولة إفريقيا ليحقق العلامة الكاملة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مستقبل الكرة الطائرة في الأهلي بخير في ظل وجود أربعة أجيال داخل الفريق، وهو المزيج الذي يحافظ على شخصية الفريق داخل الملعب، مطالبًا البعض بالتوقف عن الحديث الذي بات مكررًا عن ارتفاع معدل أعمار الفريق.‏