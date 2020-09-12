شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: ثلاثية الإسماعيلي هامة لحسم اللقب ولن أمنح هدايا للمنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، سعادته بتحقيق الفوز اليوم على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة والاقتراب خطوة جديدة من حسم الدوري ، وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: «بالطبع حققنا فوزًا مهمًّا، وتفكيرنا الآن في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الإثنين المقبل» ، وأوضح أنه لا يفكر في مسألة إراحة اللاعبين الأساسيين بعد حسم الدوري أو حتى الاستعانة ببعض العناصر الشابة، حيث يتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها ، وأشار فايلر إلى أنه لن يمنح هدايا للمنافسين حتى بعد حسم الدوري، مؤكدًا أن تفكيره حاليا منصب فقط على مباراة الاتحاد السكندري.

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وعن تأجيل مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى أكتوبر المقبل، قال: «نتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها وحساباتها، ولدينا الآن مباراة مهمة أمام الاتحاد نحتاج إلى التفكير فيها فقط من أجل حسم الفوز والتتويج بالدوري».