فايلر: ثلاثية الإسماعيلي هامة لحسم اللقب ولن أمنح هدايا للمنافسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، سعادته بتحقيق الفوز اليوم على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة والاقتراب خطوة جديدة من حسم الدوري ، وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: «بالطبع حققنا فوزًا مهمًّا، وتفكيرنا الآن في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الإثنين المقبل» ، وأوضح أنه لا يفكر في مسألة إراحة اللاعبين الأساسيين بعد حسم الدوري أو حتى الاستعانة ببعض العناصر الشابة، حيث يتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها ، وأشار فايلر إلى أنه لن يمنح هدايا للمنافسين حتى بعد حسم الدوري، مؤكدًا أن تفكيره حاليا منصب فقط على مباراة الاتحاد السكندري.
وعن تأجيل مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى أكتوبر المقبل، قال: «نتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها وحساباتها، ولدينا الآن مباراة مهمة أمام الاتحاد نحتاج إلى التفكير فيها فقط من أجل حسم الفوز والتتويج بالدوري».
وحقق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز .
سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدوري رسمياً ، ونجحت "صواريخ" الأهلي في ضرب الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم ( 11 سبتمبر) ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز العاشر.
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