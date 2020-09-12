شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبرى يكشف عن دور كابتن صالح سليم فى احترافه بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الستار صبري لاعب منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي كان له رغبة فى احترافه بالخارج، حتى يعود إلى مصر ليلعب في القلعة الحمراء، وكان للأسطورة صالح سليم دور كبير في ذلك، مشيرا إلى أنه استفاد منه بشكل كبير في فكرة الاحتراف والتكملة فيه، وأنه تعلم الالتزام من اللعب في الخارج، والتفكير كشخص محترف وليس كلاعب محلي، وهو ما انعكس على دوره في منتخب مصر.

وأضاف، خلال لقاءه مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج 90 دقيقة الذي يذاع على قناة المحور: "أي مدرب منتخب في العالم بيبص للاعب المحترف، لأن حياته كلها التزام، في الأكل والشرب والمواعيد والتدريب، إنما اللاعب المحلي بيكون عنده مشاكل كتيرة، زي الدراسة على سبيل المثال، دلوقتي في مصر الأسعار ارتفعت بتاعت اللاعيبة لكن الفكر الاحترافي مازال غائبا، والسوشيال ميديا مفيدة إنها خلت اللاعيبة الصغيرة تاخد بالها من المحترفين في الخارج".

وقال: "محمد صلاح حقق نجاحات عالمية، وتريزيجيه تجربة احترافية جيدة جدا، ووجوده مع المحمدي في نفس الفريق ساعدوا بعض، والاتنين كان ليهم دور كبير في بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز".