شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب عن عودة تغييرات 3 لاعبين في اللقاء الواحد: الأمر غريب للغاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اندهاشه من قرار رابطة الدوري الإنجليزي الذي نص على الالتزام بثلاثة تغييرات و18 لاعبًا في قائمة اللقاء الواحد، بعد أن تغيرت الخريطة خلال جائحة كورونا لزيادة التغييرات إلى خمسة لاعبين و20 لاعبًا في قائمة المباراة.

وقال كلوب، في تصريحات نشرها موقع «ديلي ميل» البريطاني، إن هذا الأمر غريب للغاية، أنا مندهش كثيرا، ولكن علينا أن ننظر للأمام والتعامل مع القرارات التي صدرت مؤخرا بعودة النظام القديم لتغييرات وقائمة اللاعبين في اللقاء الواحد.