شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يتخلى عن قميصه لصالح جريزمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، تنازل لزميله بالفريق الإسباني جريزمان عن القميص رقم 7 الذي حاول النجم الفرنسي ارتداءه منذ قدومه من أتلتيكو مدريد، ولكن اللاعب البرازيلي تمسك بقميصه قبل انتقاله لفريق بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة.

وأضاف التقرير أن النجم الفرنسي وجه شكره الكبير إلى كوتينيو عقب تنازله عن قميصه فور سماح لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم بذلك.

جدير بالذكر أن جريزمان اعتاد الظهور بالقميص رقم 7، سواء مع ناديه السابق أتلتيكو مدريد، أو مع منتخب فرنسا.