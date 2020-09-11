شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك يعلق على تمسك الأهلي بصالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي مستمر مع النادي الأحمر رغماً عن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وكتب عبدالملك، خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أحسن حاجة عملتها السوشيال ميديا هي أنها خلت الأهلي متمسك بصالح جمعة مع أن فايلر مش عاوزه فنيًا، لكن قعد غصب عن فايلر علشان ميروحش الزمالك».

وتابع: «مع إن حسام عاشور برده فنيًا فايلر مش عاوزه، بس ميقعدش غصب عنه، لأنه مش هيروح الزمالك».

وكانت الشرطة قد تحفظت على صالح جمعة، اليوم الجمعة، بعد حادث تصادم في منطقة الزمالك.