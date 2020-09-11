شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي والشيخ يدعمان مؤمن زكريا في مباراة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام السنغالي أليو بادجي، نجم خط هجوم فريق الكرة بالنادي الأهلي، بدعم مؤمن زكريا خلال احتفاله بهدفه في شباك الإسماعيلي، باللقاء الجاري بين الطرفين الآن، بملعب برج العرب بالإسكندرية.
وسجل بادجي ثاني أهداف الأهلي في شباك الإسماعيلي بلقاء الجولة 26 للدوري الممتاز واحتفل بالهدف على طريقة مؤمن زكريا في لفتة إنسانية منه.
وقام لاعبو الأهلي بالسير على نهج بادجي والاحتفال معه بطريقة احتفال زكريا كنوع من الدعم المعنوي لزميلهم الذي ابتعد عن الملاعب بسبب معاناته من ضمور العضلات.
كما كرر أحمد الشيخ احتفال بادجي بعد تسجيله الهدف الثالث رفقة جميع لاعبي الأهلي داعمين زميلهم بالفريق.
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