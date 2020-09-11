شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك تهزم الاتحاد السكندري 3-2 في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، بصالة حلمي زامورا بالنادي في إطار مباريات الدوري العام.

وجاءت نتائج الأشواط كما يلي: «19-25- 25-19- 25-16- 30-32- 12-15».

ويقود الفريق الدكتور حسام عبدالعزيز مديرا فنيا وعماد نصر مدربا عاما.

ومن المقرر أن يختتم فريق طائرة الزمالك مبارياته بالدوري العام أمام فريق الأهلي، الإثنين المقبل، على صالة نادي المقاولون العرب.