شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة الإماراتي ينسحب من دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ نادى الوحدة الإماراتى، الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، بعدم قدرته على السفر إلى قطر للمنافسة في دورى أبطال آسيا 2020، بعد أن ثبتت إصابة العديد من أعضاء النادى بفيروس كورونا، وخضوعهم لفترة الحجر الصحى. وأرسل الاتحاد الآسيوى بدوره رسالة إلى الاتحاد الإماراتى للكرة، لإبلاغه برفضه طلب الوحدة والاتحاد الإماراتى، بتأجيل مباريات المجموعة الأولى لدورى الأبطال، والمنافس فيها الوحدة.

وبرر رفضه بأن الاستعدادات اكتملت بالفعل لانطلاقة التصفيات يوم الإثنين المقبل، وهناك العديد من الفرق التي وصلت بالفعل إلى قطر لخوض المباريات.

وأوضح الاتحاد الآسيوى أنه سيتم الآن إحالة أمر انسحاب الوحدة إلى لجان الاتحاد الآسيوى ذات الصلة، لاتخاذ القرارات المناسبة وفق للوائح المعمول بها. ويحتل الوحدة المركز الثانى في المجموعة الأولى لدورى أبطال آسيا، وهو أقرب الفرق الإماراتية للتأهل إلى دور الـ16، مع احتلال باقى أندية الإمارات الشارقة وشباب الأهلى والعين، لمراكز متأخرة في مجموعاتهم. وفى نفس السياق، قرر المكتب التنفيذى للاتحاد الآسيوى لكرة القدم، إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوى 2020 بشكل نهائى.

وتأتى هذه الخطوة بسبب عدم رغبة أي بلد في استضافة 4 من مجموعات شرق آسيا في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى طلب البحرين تأجيل الاستضافة حتى 2021.

واتخذ المكتب التنفيذى العديد من القرارات المهمة، على غرار إقامة نهائى دورى أبطال آسيا في منطقة الغرب بتاريخ 19 ديسمبر المقبل.

كما تم تأجيل مواعيد بطولة آسيا لكرة الصالات، لتقام خلال الفترة من 2 وحتى 13 ديسمبر المقبل.

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وتم تأجيل بطولتى آسيا تحت 16 عاما وكأس آسيا تحت 19 عاما، المقررتين في البحرين وأوزبكستان، على الترتيب. كما توصل المكتب التنفيذى إلى إلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات المقررة في الإمارات، على أن تتم إقامتها في نفس البلد عام 2021.