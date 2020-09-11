شكرا لقرائتكم خبر عن «بيريز» يضع خطة نارية للتخلص من «جاريث بيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «تليجراف»، الإنجليزية، أن ريال مدريد مستعد لدفع نصف راتب الويلزى جاريث بيل، لاعب الفريق الملكى، من أجل تسهيل خروجه من برنابيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وارتبط الويلزى بالعودة إلى الدورى الإنجليزى الممتاز مجددًا، وسط اهتمامات من جانب توتنهام ومانشستر يونايتد.

واعترف بيل بأنه يفكر فى العودة إلى بريميرليج، بعدما أكد أن ريال مدريد «يعرقل» عملية خروجه من النادى.

يذكر أن بيل، البالغ من العمر 31 عامًا، يتقاضى راتبا ضخما، وهو الأمر الذى يجعل الأندية الراغبة فى ضمه تتراجع عن الفكرة، فاللاعب الويلزى يحصل على 600 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا، ويتبقى له موسمان مع الميرنجى. ووفقًا لما ذكرته «تليجراف» فإن ريال مدريد أبدى استعداده لدفع نصف راتب بيل من أجل تسهيل خروجه من برنابيو. اللاعب الويلزى ليس فى خطط مدربه زين الدين زيدان، ولم يحظ الثنائى بعلاقة جيدة بعد عودة الفرنسى لقيادة الفريق الملكى فى مارس 2019.

وكان بيل قريبًا من الرحيل عن برنابيو، خلال الصيف الماضى، للانضمام لفريق جيانجسو سونينج الصينى، إلا أن الصفقة لم تتم فى اللحظات الأخيرة، بسبب رفض ريال مدريد رحيله المجانى، رغم أن الفريق الصينى كان على استعداد لدفع راتب النجم الويلزى بالكامل.

فى نفس السياق، أكدت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، أن ريال مدريد يفكر جديًا فى تغيير خططه التعاقدية هذا الصيف. ورتبت إدارة الميرنجى من قبل للاكتفاء بالحصول على الأموال من بيع اللاعبين وتدعيم الفريق بالمعارين، دون ضم أى صفقة جديدة، لكنه بات الآن مهيأ لاتخاذ مسار آخر. وقالت الصحيفة إن إدارة ريال مدريد ترغب فى التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسى الشاب إدواردو كامافينجا، نجم رين، فى الميركاتو الصيفى الجارى.

وأوضح التقرير أن الخطة الموضوعة كانت تتجه إلى ضم كامافينجا فى صيف 2021، برفقة الثنائى كليان مبابى وإيرلينج هالاند، لكن اضطر ريال مدريد لتغيير قراره، بسبب مخاوف النادى من ارتفاع سعر اللاعب الصيف المقبل، حيث تقام كأس الأمم الأوروبية، إضافة إلى تطور مستواه بشكل ملحوظ. وأصبح كامافينجا (17 عامًا) لاعبًا دوليًا بالفعل، حيث شارك مع منتخب فرنسا فى دورى الأمم الأوروبية، إذ حرص ديدييه ديشامب، المدير الفنى لمنتخب الديوك، على منحه الفرصة مبكرًا، حتى يكون جاهزًا قبل اليورو.

Advertisements

فى الوقت ذاته، أكد كامافينجا أنه سيبقى فى رين هذا الموسم، لأنه يرغب فى المشاركة بدورى أبطال أووربا مع فريقه، لكن حال استمراره للصيف المقبل سيدخل ريال مدريد فى صراع شرس مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على ضمه. لذا، فإن الاتجاه داخل ريال مدريد هو حسم الصفقة فى الانتقالات الجارية، مع ترك اللاعب ضمن صفوف رين على سبيل الإعارة حتى الصيف المقبل.