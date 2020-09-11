شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكلف محاميًا لإنهاء أزمة صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كلف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أحد المحامين بمتابعة التحقيقات التي تجري مع صالح جمعة، لاعب الأهلي، بناء على طلب شقيقه عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، الذي طالب رئيس ناديه بضرورة التدخل لإنقاذ شقيقه من الحبس، بعد حادث التصادم الذي جرى اليوم بمنطقة الزمالك التابعة لقسم شرطة قصر النيل.

وتابع المحامي الموكل من قبل رئيس نادي الزمالك بجانب محامي اللاعب، التحقيقات التي أجريت مع اللاعب منذ الصباح الباكر، والتي انتهت بموافقة صاحبي السيارتين المتضررتين على قبول التصالح والتنازل عن المحاضر بعد تعهد صالح جمعة بالتكفل بجميع التلفيات التي تسبب بها في الحادث.

وكان اللواء محمد مرجان، مدير النادي الأهلي، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، حرصا على متابعة كل التحقيقات وإعلان دعمهما للاعب حتى خروجه من النيابة.