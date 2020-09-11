شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يرتدي قميص رمضان صبحي مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتدى محمود كهربا، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، القميص رقم 7، الذي كان يحمله رمضان صبحي، جناح الفريق السابق، والمنضم حديثًا لصفوف نادي بيراميدز.
وظهر كهربا على دكة بدلاء الأهلي في مباراة الإسماعيلي وهو يرتدي القميص رقم 7، بدلاً من الرقم 26 الذي حمله مع قدومه للنادي الأحمر منذ يناير الماضي.
ويتقدم الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة الجارية بينهما الآن بملعب برج العرب بالإسكندرية بمنافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.
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