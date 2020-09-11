شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: أنتظر موافقة المقاصة من أجل الرحيل لتدريب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إيهاب جلال، المدير الفني لمصر المقاصة، أنه تلقى عرضًا جادًا لتدريب بيراميدز خلفًا للمدير الفني الحالي الكرواتي أنتي تشاتشيتش.

وقال «جلال»، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «أخطرت وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة بالعرض، وأخبرته أنني لن أرحل دون موافقتهم».

وتابع: «لم أدرس العرض بجدية، ولم أجلس مع وكيل أعمالي لمناقشته، لأن ما يشغلني حاليًا فريق المقاصة، ولكن كل شيء وارد الفترة المقبلة»، موضحًا أن بيراميدز فتح خط مفاوضات معه منذ أمس لتولي قيادته خلال المرحلة المقبلة.

وتغلب مصر المقاصة على طنطا بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ويعد ذلك الفوز بمثابة الثالث على التوالي للمقاصة بعد فوزه في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى والاتحاد السكندرى ليستكمل مسيرة انتصاراته بالتغلب على طنطا.