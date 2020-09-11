شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى و يحصد المركز الثانى فى دورى رجال الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2 فى الجولة قبل النهائية من الدورى الممتاز ليحصد المركز التانى فى منافسة هذا الموسم رسميا .

فيما نجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلى فى حسم لقب الدورى الممتاز لهذا الموسم بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0 فى الجولة قبل الأخيرة من المنافسة و قبل مواجهة الزمالك فى الجولة الختامية الاثنين القادم .

وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .

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أما الزمالك، صاحب الـ 53 نقطة، فقد الأمل فى البحث عن اللقب فى ظل فوز الأهلى على طلائع الجيش ووصوله الى النقطة ٦٠ ، ليصبح لقاء القمة بين الأهلى و الزمالك فى الجولة الختامية الاثنين المقبل تحصيل حاصل .

فيما تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين كلا من ،الأهلى مع الزمالك و طلائع الجيش مع طنطا و الطيران مع القناة و الشمس مع سبورتنج و بتروجت مع هليوبوليس و الإتحاد السكندرى مع سموحة .

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.

كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، أن اعتراض بعض أندية الدقهلية والشرقية على عدم تواجدهم فى التصنيف الخاص بالجمعية العمومية المقبلة لتغيير بعض بنود اللائحة يؤجل الإعلان عن موعد انعقاد اجتماع العمومية، وقال حمدى فى تصريح لـ اليوم السابع، إنه يعيد النظر حاليا فى اعتراض هذه الأندية قبل الدعوة النهائية لانعقاد الجمعية العمومية وإخطار الأندية حتى يتمكن من إقامة العمومية طبقا للائحة دون أى بنود تبطل إقامتها.