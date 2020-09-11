شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: الأهلي جاهز لأفريقيا في جميع الأوقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق بات جاهزا لخوض مباراتي نصف النهائي أمام الوداد المغربي في أي وقت.

وتابع عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "طبعًا الفوز مهم جدا، لكن قررنا نقفل على نفسنا الـ72 ساعة المقبلة لمنح اللاعبين تركيز عال، من إنجازات الأهلي اننا بنلعب على 3 نقاط في 8 مباريات".

ووجه مدير الكرة بالأهلي الشكر لمؤمن زكريا قائلا: "الفضل في فوز النهاردة يرجع لمؤمن زكريا، مؤمن لاعب كبير وبتاع ماتشات كبيرة شخصية وطريقة لعب، امبارح عمل حالة جميلة في تدريب الأهلي ومنتظرين عودته بأسرع وقت".

حقق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز .

سجل ثلاثية الأهلي، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدوري رسمياً ، ونجحت "صواريخ" الأهلي في ضرب الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم ( 11 سبتمبر) ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز العاشر.

بعد لقاء اليوم، التقى الفريقان في بطولة الدوري الممتاز في 117 مباراة ويتفوق الأهلي في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 61 مباراة وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلي الفوز في 22 مباراة

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نجح نجوم الأهلي في تسجيل 172 هدفًا في شباك الإسماعيلي، بينما سجل الدراويش 94 هدفاً في الشباك الحمراء.

الأهلي نجح في الخروج بشباكه نظيفة أمام الإسماعيلي في 57 مباراة، بينما لم ينجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك الإسماعيلي في 24 مباراة.

عدد مسجلي أهداف الأهلي في الإسماعيلي 89 لاعبا بينما عدد مسجلي أهداف الدراويش في المارد الأحمر 57 لاعب.

أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر، في 1957- 1958، وهي المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف في تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا في تاريخ الدوري على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر في مناسبتين، في الإسماعيلية الأولى في موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها في موسم 2004-2005.