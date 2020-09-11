شكرا لقرائتكم أحمد جمال: جمهور الزمالك لا يرضى إلا بالفوز.. والتعادل غير موجود في قاموسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد جمال مقدم برنامج زملكاوى على قناة الزمالك إن فريق الزمالك ينظر إلى الحلم الأكبر وهو التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤكدا أن الفريق الأبيض يسير بخطى ثابتة في الدورى خاصة بعدما فاز على الأهلى.

قال جمال في تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك:" الزمالك ينظر إلى الحلم الأكبر وهو الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا والزمالك يسير بخطى ثابتة بعدما فاز على الأهلى والدوري بمثابة إعدادا للاعبين وجمهور الزمالك لا يرضى إلا بالفوز والتعادل يحزنه".

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تابع أحمد جمال:" هناك لاعبين يحتاجون للراحة في الزمالك واستبعادهم من التشكيل الأساسى حتى يعودون للفورمة وثقافة الزمالك وإدارته لا يرضون في إلا بالفوز والتعادل والخسارة غير موجودين في قاموسه ".

وواصل:" الزمالك كسب إمام عاشور في مركز الظهير الأيمن بعد عودة الدورة وإمكانياته لا تقل عن أي شاب في سنه وكرته شبه شيكابالا وبن شرقى وكذلك مصطفى فتحى مكسب حقيقى لكارتيرون والزمالك مدرسة الفن والهندسة وكل لاعب في القائمة كبير وقادرة على تحمل المسئولية".

واختتم:" الزمالك يلعب كرة جميلة وعنده عناصر كبيرة تصنع الفارق وهناك بعض الأخطاء الصغيرة وكارتيرون يعمل على معالجتها".