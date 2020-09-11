شكرا لقرائتكم بكرى سليم: إيهاب جلال أيقونة المقاصة ولن نقف في طريق مصلحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد بكري سليم، المدير التنفيدي، لنادي مصر المقاصة، بإيهاب جلال، ‏المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، وعلى دوره في استعادة الفريق ‏الانتصارات.‏

وقال بكري سليم في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك:" إيهاب جلال أيقونة مدربي المقاصة وهو من ‏قاد الفريق في السابق لوصافة الدوري".‏

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وعن رحيل إيهاب جلال للمقاصة قال:" بالطبع لا نية لنا في التفريط في ‏خدمات إيهاب جلال، ولكن إذا أراد الرحيل لن نقف أمام مصلحته ‏مطلقاً".‏

أكد إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر للمقاصة، أن ناديه له فضل عليه لذا عاد إلى قيادته مجددا هذا الموسم، قائلاً:"اللي يهمنى نادي المقاصة ولكن لا أعرف السنة الجاية هيكون نادي إيه؟"، موضحا إن بيراميدز فتح خط مفاوضات معه منذ الأمس لتولى قيادته خلال المرحلة المقبلة وقال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"لسه مفكرتش ولم أجلس مع وكيل أعمالى لمناقشة عرض بيراميدز، وأخطرت وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة بتلقى عرض من بيراميدز ولن أرحل عن المقاصة بدون موافقتهم وبيراميدز يمتلك لاعبين رائعين وكذلك أمتلك لاعبين في المقاصة لا يقلوا عنهم ومش مستعجل".