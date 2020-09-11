شكرا لقرائتكم الخطيب يظهر بـ"الكمامة" في مباراة الأهلى والإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى مرتديا "الكمامة" لمتابعة مباراة فريقه أمام الإسماعيلى المقامة بينهما حاليا على ملعب برج العرب والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام. وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه الذي يواجه الإسماعيلى، وجاء التشكيل كالتالي :حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع : محمد هاني،ياسر ابراهيم، رامي ربيعة وعلي معلول، خط الوسط : حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جيرالدو ، أجاي، خط الهجوم : اليو بادجي، ويجلس على دكة بدلاء الأهلي محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن أشرف، علي لطفي، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي وعربي بدر Advertisements فيما أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي والذي جاء وجاء التشكيل كالتالي :" محمد مجدى - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش -محمد مخلوف – محمد الشامي– عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".

الأهلى ضد الإسماعيلى

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