شكرا لقرائتكم الخطيب يهنئ «رجال طائرة الأهلي» ببطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‏حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة ‏‏«رجال» وجهازه الفني، بعد الاحتفاظ ببطولة الدوري هذا الموسم، عقب الفوز على طلائع الجيش ‏مساء اليوم بنتيجة 3-1 ،‏ وأشاد الخطيب بالروح العالية للاعبي الفريق والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني والإداري، ‏والإصرار على المكسب والتتويج بالدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروضًا طيبة، وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة فيما تبقى من مباريات هذا الموسم على كافة الأصعدة، وتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ‏ومكانته.

من جانبه ، أبدى محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق سعادته الكبيرة بفوز الفريق بلقب بطولة الدوري للمرة الـ32 في تاريخه، لافتًا إلى أن اللقب له مكانة خاصة، نظرًا إلى الظروف التي عاشها الجميع، مؤكدًا أن شخصية الأهلي حسمت اللقب، وأوضح مصيلحي أن الموسم الحالي كان استثنائيًّا بكل المقاييس، بعد أن توقفت المنافسات لفترة طويلة بسبب تفشي وباء كورونا، وأن الفريق بذل جهدًا كبيرًا لتجاوز هذه الظروف، خصوصًا أن فترة الإعداد عقب استئناف النشاط لم تكن كافية، وهو ما استوجب ضغط التدريبات بشكل كبير.