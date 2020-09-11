شكرا لقرائتكم باق ع الدرع فوز.. الأهلى يهزم الإسماعيلى بثلاثية وينتظر التتويج أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز .

سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدوري رسمياً ، ونجحت "صواريخ" الأهلي في ضرب الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم ( 11 سبتمبر) ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز العاشر.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بشكل حماسي ونجح على معلول في تسجيل هدف مُبكر للأحمر في الدقيقة الخامسة ، وبعد الهدف نشط فريق الإسماعيلي بعد هدف معلول وحاول زياردة شباك محمد اشلناوي عن طريق محمد الشامي الذي أنطلق بأكثر من كرة ،و تواصلت الإثارة في الملعب من جانب الفريقين وأحتسب محمود عاشور حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية للأهلي بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي الإسماعيلي خلال كرة مشتركة مع قفشة داخل منطقة جزاء الأسماعيلي لكن عاشور تراجع عن إحتساب ضربة الجزاء بعد اللجوء لتقنية "الفار".

عاد الإسماعيلي للخطوة وأهدرشيلونجو فرصة تسجيل هدف التعادل للدراويش في الدقيقة 27 بعدما تلقي تمريرة جيدة وراوغ محمد هاني لكنه سددها بجوار القائم ، قبل أن يهدأ اللعب عدة دقائق وسط الملعب وأنعدمت الخطورة قبل أن تتجدد الإثارة مرة أخرى بإحتساب محمود عاشور ضربة جزاء للأسماعيلي بدعوى لمس الكرة "يد " رامي ربيعة ولجأ عاشور لتقنية "الفار" وأعلن أن الكرة ركلة جزاء تصدى لها عمر الوحش لكن الأخير سدد الكرة فوق العارضة بمسافة بعيدة ليُهدر فرصة التعادل في الدقيقة 45.

حاول الإسماعيلي التعادل في الدقائق الأخيرة كما حاول الاهلي تسجيل هدف ثاني لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

Advertisements

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني،أيمن أشرف، رامي ربيعة وعلي معلول ، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جيرالدو ، أجاي واليو بادجي ، وشارك أيمن أشرف في اللحظات الأخيرة قبل إنطلاق المباراة بدلاً من ياسر إبراهيم الذى تعرض للأصابة ، ويجلس على دكة بدلاء الأهلي محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن أشرف، علي لطفي، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي وعربي بدر.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية أيضاً من جانب الفريقين وأن كان الإسماعيلي مازال يقدم كرة سريعة بعكس الحال مع الأهلي الذي يلعب بشكل هادئ ويحتفظ بالكرة كثيراً ، وشارك أحمد مدبولي بدلاً من عمر الوحش وهمام طارق بدلاً من محمد مخلوف ، ودفع فايلر المدير الفني للأهلي بوليد سليمان بدلاً من أجاي كما شارك أحمد الشيخ بدلاً من قفشة في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة الأولى له في الملعب صنع وليد سليمان هدفاً سجله بادجي في الدقيقة 65 بعدما راوغ دفاع الدراويش بشكل رائع وسجل بيسراه في شباك حارس الدراويش مُعلناً تسجيل الهدف الثاني.

وإحتفل بادجي مع لاعبي الأهلي على طريقة مؤمن زكريا ، وأشهر محمود عاشور بطاقة صفراء لمحمد الشامي في الدقيقة 71 بسبب عرقلة محمد هاني.

وفي الدقيقة 72 سجل أحمد الشيخ هدفاً ثالثاً للأهلي بعدما سقطت الكرة من "يد" محمد مجدي حارس الإسماعيلي إثر كرة رائعة سددها وليد سليمان لتجد الشيخ يودعها ببراعة في شباك الإسماعيلي.

وشارك محمود وحيد بدلاً من على معلول ومروان محسن بدلاً من بادجي وكهربا بدلاً من جيرالدو في الدقيقة 77 ، وحاول الإسماعيلي العودة للمباراة بهجمات مُتباعدة كما ضغط الأهلي عن طريق كهربا وسليمان لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.