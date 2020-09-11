موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة



يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل ، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري.

الأهلي يتابع أزمة صالح جمعة



يُتابع مسئولو النادى الأهلى أزمة صالح جمعة لاعب الفريق الذى أرتكب حادث تصادم اليوم بعدما إصطدم بسيارتين خلال سيره بحى الزمالك فى القاهرة.

وأجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أتصالاً هاتفياً بصالح جمعة للاستفسار عن ما حدث وتطورات الحادث الذى وقع صباح اليوم على بُعد مسافة قصيرة من مقر النادى الأهلى بالجزيرة، وتحدث مدير الكرة مع اللاعب حول أسباب الحادث وتطوراته وكذلك سلامته من الحادث الذى إستحوذ على إهتمام قطاع كبير من جمهور الفريق رغم الإنشغال بمباراة الفريق الهامة اليوم أام الاسماعيلى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم،الجمعة، بإستاد برج العرب فى الجولة الـ26 للدوري.

فايلر يعقد محاضرة أخيرة قبل التحرك للاستاد



يعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى المحاضرة الأخيرة مع لاعبى الفريق الساعة السادسة و50 دقيقة مساء اليوم قبل نحو 10 دقائق من التحرك لملعب برج العرب لمواجهة فريق الإسماعيلى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم،الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى الممتاز، ويعلن المدرب السويسرى فى محاضرته الأخيرة عدة مهام سريعة للاعبين وكذلك التشكيل الذى سيخوض الفريق به المباراة والذى سيشهد بنسبة كبيرة 4 تغييرات عن التشكيل الذى خاض مباراة حرس الحدود الأثنين الماضى بالدورى والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

واستقر فايلر على تشكيل مباراة اليوم الذى سيضم بنسبة كبيرة كلاً من: محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وعلى معلول وأليو ديانج وحمدى فتحى وأحمد الشيخ ومحمد مجدى قفشة وجونيور أجايى وأليو بادجى.

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صالح جمعة يصدم سيارتين بسيارة شقيقه لاعب الزمالك



كشفت تحريات مباحث أمن القاهرة، أن السيارة التي كان يستقلها صالح جمعة لاعب الأهلي، واصطدم بها خلال سيره بمنطقة الزمالك بسيارتين، هي ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب الزمالك برخص منتهية بتاريخ 3/3/2019 ، وأدت الى تهشم واجهة سيارتين اصطدم بهما اثناء سيره بدائرة قسم قصر النيل.

ووصلت التحريات، إلى أنه اثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 ماركة بي ام دبلو قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهه اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع 256 mazda بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و ا س ي 123 ماركة دايو لانوس، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهه اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات، كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصه التسيير منتهية بتاريخ 3/3/2019 ، و باسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك ، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.

فايلر يرفض الاستعجال فى الدفع بعمرو السولية



رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، الاستعجال فى الدفع بعمرو السولية نجم وسط الفريق خلال مواجهة الإسماعيلى المقرر اقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدورى العام.

واستبعد الجهاز الفنى عمرو السولية من حساباته فى مواجهة الدراويش رغم اصطحابه فى رحلة الإسكندرية، فى الوقت الذى تم وضع برنامج خاص لتجهز اللاعب للعب بعد الدقائق فى مواجهة الاتحاد المقبلة.

واستفسر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى من الدكتور خالد محمود المدير الفنى عن حالة عمر السولية، وموعد عودته المثالى للمشاركة فى المباريات حرصاً على عدم تجدد إصابة اللاعب ومن ثم غيابه عن الفريق لفترة جديدة خاصة وأنه يعد واحد من أبرز وأهم عناصر الفريق.