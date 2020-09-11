شكرا لقرائتكم نيمار يعود إلى التدريبات بعد تعافيه من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب المهاجم البرازيلي نيمار عن سعادته البالغة للعودة إلى تدريبات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد يوم واحد من خسارة الفريق لمباراته الافتتاحية المؤجلة أمام لانس صفر - 1 في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأعلن نيمار عودته عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد غيابه مؤخرا عن تدريب الفريق ومباراة الخميس، كما غاب أيضا كيليان مبابي الفائز بكأس العالم عن مباراة لانس.

وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن عينة مبابي في فحوص فيروس كورونا جاءت إيجابية، في الفترة ما بين مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام المنتخب السويدى بالسويد، والتي سجل فيها اللاعب هدفا، وكرواتيا حيث لم يشارك مبابي بها.

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وأعلن باريس سان جيرمان عن إصابة عدة لاعبين من التشكيلة الأساسية لم يتم الكشف عن أسماءهم بفيروس كورونا، كما يغيب كل من ماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا.

وأنهى نيمار تغريدته عبر تويتر قائلا: خروج كورونا.

وتم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان أمام مضيفه لنس لمنح الفريق قسط من الراحة عقب خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 23 أغسطس الماضي، فيما يستقبل الفريق غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا يوم الأحد المقبل.