فايلر: تأجيل إفريقيا فرصة.. لا أنتقد جيرالدو علناً.. ولن أمنح هدايا للمنافسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي أن تأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي فرصة لفريقه.

وفي المؤتمر الصحفي بعد الفوز على الإسماعيلي (3-0) في الدوري قال فايلر :" لا يمكنني القول بأن التأجيل إيجابي أو سلبي إلا بعد أن نلعب ونتعرف على النتيجة، لكنه فرصة لاستعادة مستوانا الذي كنا عليه قبل فترة توقف كورونا".

ويلعب مع الوداد في المغرب بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 17 و18 أكتوبر، بعد أن كان مقرراً للمباراة 25 سبتمبر الجاري.

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وأضاف فايلر :"لن أنتقد جيرالدو أمام الإعلام، أحتفظ بيني وبين اللاعبين بمثل هذه الأمور، لم يقدم اللاعب أفضل مستوى له، لكنه يمتلك مميزات أيضاً".

وعن منح الفرصة للاعبين الشباب والبدلاء قال فايلر :"بعد حسم الدوري لن أمنح المنافسين هدايا، نضع كل تشكيل لكل مباراة وفقاً لمعطياتها وظروفها".

وأنهى مدرب الأهلي :"كل ما نفكر به الآن هو تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل لحسم لقب الدوري، وهذا هو هدفنا في الوقت الحالي".