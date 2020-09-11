"لسة بسخن".. محمد إبراهيم يوضح الفارق بين مستواه مع الزمالك والمقاصة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد إبراهيم، لاعب مصر المقاصة، إن ما اختلف عما كان عليه في صفوف الزمالك هو الثقة وإنه يلعب كثيراً خلال الفترة الحالية.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب مباراة فريقه اليوم،:"في فترة محمد حلمي الجميع رأى الأداء حتى قبل الإصابة في مباراة دوري أبطال أفريقيا فالأمر واحد ولكن هناك مدير فني يعطيك الثقة والوقت الكثير في الملعب وهذا ينعكس عليك في المباريات".

وتابع لاعب مصر المقاصة:"الحمدلله على الأداء وأشكر زملائي ومسؤولي مصر للمقاصة والجهاز الفني والطبي والعاملين في غرف الملابس لقد بذلنا مجهوداً غير طبيعياً في الفترة الماضية لنكون بهذا المستوى الذي جاء بمساعدة زملائي والثقة التي يعطيني إياها الجهاز الفني مما ينعكس علي في الملعب".

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واسترسل إبراهيم:"إيهاب جلال يعرف كيف يتعامل نفسياً مع اللاعبين واللاعبين تحبه فيريدون بذل أقصى ما لديهم.. لم أقدم بعد كل ما لدي مع المقاصة (لسه ببدأ لسه بسخن).. والحمدلله لدي الكثير وسأعطي الكثير وربنا يبعد عنا الإصابات كلنا بجميع فرق الدوري وإن شاء الله لدي الكثير".

وأتم لاعب المقاصة حديثه بـ:"ضغط المباريات قد تجعلك في مباراة دون مستواك وأتمنى أن انضم لصفوف المنتخب فكل اللاعبين يعملون للانضمام للمنتخب وهو شرف كبير لأي لاعب".