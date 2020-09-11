اتحاد الكرة يطالب بإيقاف مرتضى منصور (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط: خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، اللجنة الأولمبية المصرية من أجل إيقاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بشكل مؤقت لحين اتخاذ القرار النهائي بشأنه. وحصل يلا كورة على صورة من الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة إلى اللجنة الأولمبية المصرية. وأرسلت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة خطابًا إلى اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، يحتوى على قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة والذي تضمن عقوبات جزائية ضد مرتضى منصور. Advertisements وأرفق اتحاد الكرة في خطابه للجنة الأولمبية أسطوانة مدمجة تحتوى على المداخلة الهاتفية التي قام بها في 8 سبمتبر الماضي ويرفض من خلالها الإلتزام بقرارات لجنة الانضباط. وجاء نص الخطاب كما يلي:

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