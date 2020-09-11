"حدث مفاوضات أمس".. إيهاب جلال يعلن موقفه من قيادة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أنه تلقى عرضًا من جانب بيراميدز لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف المدير الفني للمقاصة في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"حدث مفاوضات مع بيراميدز أمس، لكن لن أرحل إلا بعد موافقة إدارة المقاصة".

وتابع :"مع مصر المقاصة استطاعت أن أحقق جزء كبير من المهمة، لكن لا أعرف أي شيء حتى الآن أنتظر جلسة مع وكيل أعمالي".

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وواصل :"نادي مصر المقاصة له فضل عليّا وأريد الاطمئنان على وضع الفريق في الدوري، ولن أرحل عن النادي بعد الحصول على موافقتهم".

وتولى إيهاب جلال القيادة الفنية لفريق مصر المقاصة في منتصف الموسم الحالي بدلاً من النيجيري إيمانويل أمونيكي والذي رحل بسبب سوء النتائج.

واستطاع إيهاب جلال أن يحقق سلسلة إيجابية من النتائح مع الفريق الفيومي حيث انتشل الفريق من مراكز الهبوط إلى التواجد في المركز السابع برصيد 33 نقطة.

جدير بالذكر أن وضع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز أصبح مهددًا بعد تلقي الفريق الخسارة الثالثة على التوالي كان آخرها على حساب المصري البورسعيدي بهدف دون رد.