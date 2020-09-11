مدرب طنطا: تصريحات محمد صلاح أحزنتني.. وسنقاتل من أجل البقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا عن استيائه من تصريحات محمد صلاح المدير الفني الأسبق لفريقه.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال أيمن المزين :"بالتأكيد شعرت بالحزن بعد تصريحات محمد صلاح لأنها غير مهنية، لقد أهان الجهاز الفني واللاعبين ورجاله".

وأضاف المزين :"كل لاعب تعرض للإهانة في نادي طنطا شارك على الأقل لموسمين أو ثلاثة في الدوري، ولديه خبرات وعمل مع مدربين أفضل مني شخصياً مليون مرة".

وتابع مدرب طنطا :"لا تصح مثل هذه التصريحات من مدرب كبير مثل محمد صلاح، نأخذ هؤلاء المدربين قدوة".

وأنهى المزين :"سنقاتل من أجل البقاء، نسعى للفوز على أسوان ومصر في الجولتين القادمتين، ولا يوجد مستحيل".