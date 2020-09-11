قطار الأهلي يتخطى الإسماعيلي بثلاثية ويتبقى له خطوة على التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزا عريضا ، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3 أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري weالمصري.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق كل من علي معلول في الدقيقة 5، أليو بادحي في الدقيقة 65، أحمد الشيخ في الدقيقة 72.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 30 نقطة بالمركز العاشر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول. ‏

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي "أفشة"، جونيور أجايي، جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادجي.

ملخص المباراة

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وبعد مرور 5 دقائق سجل الأهلي هدف التقدم عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح علي معلول، مستغلا ركلة جزاء احتسبها الحكم ضد حارس الاسماعيلي في الدقيقة 3 بعدما عرقل مهاجم الأهلي بادجي.

وفي الدقيقة 21 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد الإسماعيلي، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو الغى القرار وطالب باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 27، أهدر شيلونجو فرصة لإدارك هدف التعادل بعدما راوغ محمد هاني وبعدها صوب الكرة بعيد عن المرمى.

وأهدر عمر الوحش ركلة جزاء في الدقيقة 45، ليحرم فريقه من الخروج من الشوط الأول متعادلا، عقب قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء ضد الأهلي.

وأطلق محمد مجدي أفشة كرة صاروخية لتصطدم بالقائم الأيسر، لتحرم الأهلي من الهدف الثاني في الدقيقة 51.

ومع حلول الدقيقة 64 قرر المدرب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الدفع بالثنائي أحمد الشيخ ووليد سليمان بدلا من أفشة واليو ديانج.

وتمكن اللاعب اليو بادجي من احراز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 65، بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى سكنت شباك حارس مرمى الإسماعيلي.

وأحرز الأهلي هدفه الثالث في الدقيقة 72، بعد عرضية من وليد سلمان فشل الحارس محمد مجدي في التعامل معها لتسقط من يده ويجدها أحمد الشيخ أمامه ليسجلها بسهولة.

وفي الدقيقة 77 دخل كل محمود كهربا ومروان محسن ومحمود وحيد بدلا من علي معلول وبادجي وجيرالدو .