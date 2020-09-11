مران الزمالك.. مشاركة زيزو وعلاء.. تأهيل كابونجو وجمعة.. وغياب شيكا وفرجاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

خضع لاعبو فريق الزمالك إلى التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "رابيد تيست" قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم الجمعة.

ويخضع لاعبو الزمالك للتحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا وفق البروتوكول الطبي قبل أي مباراة للفرق في مسابقة الدوري الممتاز.

وعاد أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الزمالك للمشاركة في تدريبات الأبيض اليوم بعد التأكد من تعافيه من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها والتي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة.

وشارك زيزو في التدريبات اليوم التي أقيمت على ملعب النادي بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي.

وشارك محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بالنادي في تدريبات الزمالك اليوم بصورة طبيعية بعدما خرج من قائمة مباراة الفريق أمس أمام سموحة في الدوري الممتاز بسبب الإجهاد.

وانتظم علاء في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وأصبح جاهزا للتواجد مع الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

ووضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي برنامجاً تأهيلياً خاصاً للثنائي عبد الله جمعة والكونغولي كاسونجو كابونجو لاعبي الزمالك وذلك بعد تعرضهما لإصابات عضلية خلال مباراة الفريق أمس أمام سموحة،بينما خاض بقية اللاعبين الذين شاركوا في المباراة أمس تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات البدنية بناء على رغبة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع محمد عواد على هامش التدريبات لمطالبته بالتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة وتمسكه ببقائه لحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة .

وطلب كارتيرون من عواد أهمية التركيز داخل الملعب وان حصوله على الفرصة سيحدث كما يحدث مع بقية زملائه بالفريق

وواصل أشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبا فريق الكرة الأول بالنادي تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما بسبب الإصابة التي يعانيها كل منهما.

وخضع بن شرقي وحازم لتدريبات خاصة في الجيمانيزيوم اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للعودة للتدريبات والمشاركة في المباريات مرة أخرى.

وحصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم وذلك بسبب الكدمة التي تعرض لها في الظهر خلال مباراة طلائع الجيش قبل الماضية في الدوري الممتاز.

كما واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد الفريق، الغياب عن التدريبات بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.