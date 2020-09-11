كرة طائرة.. اللقب الـ32.. الأهلي بطلاً للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توج فريق الأهلي بدوري الكرة الطائرة رسميا قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة بعد فوزه على طلائع الجيش للمرة الثالثة توالياً وللمرة الـ32 في تاريخه.

وتغلب الاهلي على فريق طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وحسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-16، قبل أن يفوز طلائع الجيش بالشوط الثاني بنتيجة 25-23، ليتعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في عدد الأشواط.

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ثم حسم الأهلي الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-17، و25-18، ليفوز الفريق الأحمر بالمباراة بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط.

وبهذا يتوج الأهلي رسميا ببطولة الدوري المصري للكرة الطائرة قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة برصيد 61 نقطة.

ويبتقى للأهلي مباراة أخيرة في نهاية المسابقة امام الزمالك.