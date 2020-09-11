أحمد صلاح : لقب الدوري بطولة غالية

أعرب أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في حسم لقب بطولة الدوري، بعد الفوز على طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات البطولة.

وأوضح أن لقب الدوري بطولة غالية، لأنها تمتد على مدى شهور طويلة، وتشهد العديد من المواجهات القوية، وأن نسخة

الموسم الجاري استثنائية بعد أن كان الموسم على وشك الإلغاء، قبل القرار الحكيم من جانب المسئولين باستكمال المنافسات.

وأضاف صلاح أن جماهير الأهلي دائمًا ما تمنح اللاعبين والجهاز الفني دوافع كبيرة لتحقيق الفوز، وأن الفريق كان على قدر المسئولية ونجح في الفوز

ببطولة صعبة وسط ظروف غير عادية، فيما شدد على استمرار الفريق في السعي بكل قوة نحو الفوز بالبطولات وعدم التوقف عن اعتلاء منصات التتويج.

وأكد أن الفريق يستعد لمواجهة الزمالك في الجولة الختامية من منافسات بطولة الدوري، التي تعد رغم كل شيء مواجهة مهمة على الصعيد الجماهيري، بغض النظر عن موقف الفريقين، بالإضافة إلى أنها تأتي قبل أسبوع من مواجهة الفريقين في نصف نهائي بطولة كأس مصر.