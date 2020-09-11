أحمد الشيخ يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك الإسماعيلي

تقدم فريق الأهلي بالهدف الثالث في شباك نظيره الإسماعيلي بالمباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، ضمن منافسات الجولة 26 منالدوري المصري الممتاز .
سجل الهدف اللاعب أحمد الشيخ في الدقيقة 72 لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بثلاثيةنظيفة بعدما سجل علي معلول الهدف الول في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء وأضاف أليو بادجي الهدف الثاني في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين دون رد بعدما سجل علي .
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