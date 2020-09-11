عبد الحليم عبو: الأهلي حقق لقب بطولة الدوري عن جدارة واستحقاق

قال عبد الحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق لقب بطولة الدوري عن جدارة واستحقاق، بعد الفوز على طلائع الجيش مساء اليوم بنتيجة 3/1، وبعدما نجح في تقديم عروض قوية طوال الموسم، وتجاوز الظروف الصعبة التي

واجهها خلال الفترة الماضية.وأوضح عبو أن الفريق اجتاز فترة صعبة من التدريبات المكثفة للوصول إلى جاهزية المباريات بعد فترة التوقف الطويلة، وأن اللاعبين والجهاز الفني تحملوا الكثير من أجل الوصول إلى هذه اللحظة بالفوز بلقب البطولة.وأضاف أن المنافسة في الموسم الحالي كانت صعبة نظرًا للمشاركة في البطولة العربية، إلى جانب ظروف الإصابات والغيابات وغيرها، إلا أن اللاعبين تحلوا بالإصرار من أجل استمرار في الفوز بالبطولات.واختتم حديثه بالتعهد بمواصلة العمل من أجل حصد الألقاب والبطولات لإسعاد جمهور النادي الأهلي، الذي لا يتوانى عن مساندة ودعم النادي في مختلف المنافسات.